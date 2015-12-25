Бойовики під час супроводу місії ОБСЄ у Комінтерновому не дозволили їм виходити за межі головної вулиці - звіт

Про це йдеться в окремому звіті місії за фактом відвідування спостерігачами селища Комінтернове.

"О 10:25 24 грудня патруль Спеціальної моніторингової місії у супроводі озброєних членів "ДНР" прибув у Комінтернове з боку східного в'їзду у селище", - йдеться у звіті.

Представники ОБСЄ повідомили, що впродовж останніх двох днів вони намагалися потрапити у селище, щоб перевірити інформацію про присутність озброєних бойовиків "ДНР", але не змогли цього зробити через занепокоєння щодо ситуації з безпекою, а також через обмеження вільного пересування з боку озброєного персоналу.

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"Супроводжуючі члени "ДНР" не дозволили Спеціальній моніторинговій місії прослідувати за межі головної вулиці селища, посилаючись на можливий снайперський вогонь. Під час перебування на головній вулиці, СММ побачила численні залишки свіжих слідів від гусеничної техніки", - йдеться у звіті.

Водночас, спостерігачі зазначають, що "п'ятеро мешканців селища, три жінки та двоє чоловіків, повідомили місії ОБСЄ, що озброєні члени "ДНР" увійшли в селище 22 грудня і перебували там до 24 грудня, допоки не залишили селище рано-вранці".

Представники місії покинули селище о 13:00. Вони стверджують, що за час перебування там, вони не бачили будь-яких озброєних людей або озброєнь, окрім тих, хто їх супроводжував. Також за цей час місія не зафіксувала фактів порушення режиму припинення вогню.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері в четвер у штабі АТО повідомили, що бойовики вивели з Комінтернового всю техніку та важке озброєння, після чого і самі залишили цей населений пункт.

Речник Антитерористичної операції Антон Миронович повідомляв, що бойовики у захопленому Комінтерновому погрожували місцевим жителям розправою і змушували давати неправдиві свідчення проти сил АТО.