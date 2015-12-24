Бойовики залишили Комінтернове та відвели всю техніку й важке озброєння із селища - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Зазначається, що спочатку російсько-терористичні гібридні бандформування поспішно відвели з селища всю техніку та важке озброєння, а потім його поступово залишили й самі члени НЗФ.

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"Ситуація на підступах до Маріуполя повністю контролюється українськими захисниками", - запевнили у штабі АТО.

Зведення прес-центру штабу станом на 18.00 годину 24 грудня 2015 рокуКількість обстрілів підрозділів сил АТО бойовикам... Опубликовано Прес-центр штабу АТО 24 декабря 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли до н. п. Комінтернове, який розташований у "сірій зоні" недалеко від Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.