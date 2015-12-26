Бойовики продовжують нарощувати вогневу активність: за добу 61 обстріл - штаб
Протягом минулої доби, загарбники 61 разів вдалися до збройних провокацій проти сил АТО і двічі били по мирному селищу Водяне, неподалік Маріуполя.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
З 18.00 вчорашнього дня російсько-терористичні бандформування близько 25 разів порушили режим повної тиші в зоні проведення АТО.
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Зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти продовжують бити по наших позиціях в районі Новгородського, Зайцевого, Майорска, Луганського, Опитного і Пісків.
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25 грудня ввечері бандити двічі били з мінометів калібру 120 мм по нашим воїнам в Пісках. По позиціях у Зайцевому загарбники били з мінометів калібру 82 мм, близько Луганського – з ПТРК.
Після опівночі вони вже понад п'яти разів порушили умови припинення вогню.