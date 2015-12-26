Бойовики продовжують нарощувати вогневу активність: за добу 61 обстріл - штаб

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

З 18.00 вчорашнього дня російсько-терористичні бандформування близько 25 разів порушили режим повної тиші в зоні проведення АТО.

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Зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти продовжують бити по наших позиціях в районі Новгородського, Зайцевого, Майорска, Луганського, Опитного і Пісків.

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25 грудня ввечері бандити двічі били з мінометів калібру 120 мм по нашим воїнам в Пісках. По позиціях у Зайцевому загарбники били з мінометів калібру 82 мм, близько Луганського – з ПТРК.

Після опівночі вони вже понад п'яти разів порушили умови припинення вогню.