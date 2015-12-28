У штабі повідомили про стабілізацію ситуації в зоні АТО

Обстановка у зоні проведення АТО відносно стабілізувалась. Станом на 18.00 годину російсько-терористичні бандформування 14 разів порушили режим «повної тиші».

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Біля тимчасово окупованого Донецька зі стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики декілька разів били в бік наших позицій в районі Опитного, Пісків та Авдіївки», - йдеться в повідомленні.

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З такого ж озброєння бойовики неодноразово стріляли в бік опорних пунктів сил АТО біля Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі. На цій же ділянці противник зі стрілецької зброї двічі відкривав вогонь по українських військових неподалік Новгородського, інформують у штабі.

«Всі обстріли були неприцільними. Важкого озброєння окупанти не використовували», - йдеться в повідомленні.

На Луганщині та Маріупольському напрямку з початку доби тихо, додали в штабі.