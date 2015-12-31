ОБСЄ: свобода пересування місцевого населення на Донбасі залишається гуманітарної проблемою впродовж усього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Те, що повинно бути зроблено, є достатньо чітким та було детально окреслено та погоджено в угодах (Мінських угодах - УНІАН). Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ може спостерігати, звітувати та сприяти, але політична воля та дії заради миру повинні надходити з боку сторін", - наголосив Хуг.

Представник місії напередодні новорічних свят розповів, що, як і у Комінтерновому, в багатьох інших містах Донбасу жителі позбавлені доступу до найголовніших послуг, існують проблеми із забезпеченням продуктами.

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У зв'язку з цим він наголосив, що свобода пересування місцевого населення лишається гуманітарною проблемою впродовж усього року.

Як зазначив Хуг, за спостереженням місії, на лінії розмежування сотні й тисячі машин чекають, щоб її перетнути та мати змогу придбати продукти першої необхідності. "Вони хочуть побачитися з тими, кого вони люблять, на новорічні свята та на Різдво", - сказав Хуг, згадавши про дітей та людей похилого віку.