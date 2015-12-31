ОБСЄ: свобода пересування місцевого населення на Донбасі залишається гуманітарної проблемою впродовж усього року
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг наголошує, що досягнення миру на Донбасі залежить від політичної волі та дій усіх сторін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
"Те, що повинно бути зроблено, є достатньо чітким та було детально окреслено та погоджено в угодах (Мінських угодах - УНІАН). Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ може спостерігати, звітувати та сприяти, але політична воля та дії заради миру повинні надходити з боку сторін", - наголосив Хуг.
Представник місії напередодні новорічних свят розповів, що, як і у Комінтерновому, в багатьох інших містах Донбасу жителі позбавлені доступу до найголовніших послуг, існують проблеми із забезпеченням продуктами.
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У зв'язку з цим він наголосив, що свобода пересування місцевого населення лишається гуманітарною проблемою впродовж усього року.
Як зазначив Хуг, за спостереженням місії, на лінії розмежування сотні й тисячі машин чекають, щоб її перетнути та мати змогу придбати продукти першої необхідності. "Вони хочуть побачитися з тими, кого вони люблять, на новорічні свята та на Різдво", - сказав Хуг, згадавши про дітей та людей похилого віку.