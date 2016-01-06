Бойовики готові звільнити лише одного полоненого - Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що на останній зустрічі в Мінську було вкотре передано прізвища 139 українських заручників, що утримуються бойовиками, з вимогою їх звільнити.

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Геращенко сказала, що тоді у Мінську українська сторона підкреслила, що заради звільнення людей готова шукати компроміси. "На жаль, цей процес було заблоковано", - заявила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Контактної групи.

"Сьогодні ми чекаємо повну і достовірну інформацію, кого готові звільнити бойовики. Якщо правда готові звільнювати! Якщо мова йде про дійсне бажання розблокувати процес звільнення, а не заяву - фарс. Якщо є бажання вирішувати гуманітарні проблеми, а не знущатися над почуттями рідних і близьких, які тепер в очікуванні добрих новин. Які плачуть в телефон з питанням: чи є їх дитина, їх коханий серед тих, кого начебто мають звільнити", - повідомила Геращенко.

Вона наголосила, що "за наявною на сьогодні інформацією, бойовики хочуть "звільнити" одну людину, інформацію про яку не підтверджують ані СБУ, ані Міноборони...".

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"І всі ці заяви, на жаль, поки що більше схожі на фарс, тим більш цинічний в день одного з найголовніших православних свят, в переддень Різдва. Тим більш жорстокий, що мова йде про долі людей і їх родини, які тепер ще в більшому розпачі... І від цієї жорстокості просто стає погано", - додала Геращенко.

Також вона додала, що "під останньої зустрічі в Мінську представники окремих районів Луганської області, яким ми передали повну інформацію і прізвища людей, які вважаються заручниками (разом з СБУ ми передали прізвища 139 людей), заявили, що вони підтверджують, що в них утримується тільки 4 українських військових і 5 цивільних".

За її словами, бойовики підтвердили, що утримують О.Полякова, якого після розмови у Мінську вдалося звільнити напередодні 2016 року.

"Також представники ОРЛО назвали прізвище ще однієї людини, яку вони начебто утримують і якої немає в списках СБУ (ані в заручниках, ані в зниклих безвісти) і ми зараз перевіряємо цю інформацію, наскільки вона достовірна і реальна. І ось саме цю людину вони і готові звільнити... тобто, поки що заяви бойовиків про милосердя більше схожі на неприпустимий в таких питаннях фарс", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує вже сьогодні звільнення як мінімум 9 українців із полону бойовиків.