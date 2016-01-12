В Широкиному встановили камери спостереження

В Широкиному встановили сучасні камери, які вестимуть нагляд за околицями селища. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

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У відомстві повідомили, що камери встановили на 18-метрових щоглах. Вони вестимуть цілодобову панорамну зйомку, що дає змогу оглянути територію в радіусі до 2,4 кілометра.

Це обладнання дозволить в режимі реального часу цілодобово спостерігати та фіксувати обстріли з головного офісу ОБСЄ.