В Широкиному встановили камери спостереження
16:29, 12 січня 2016Війна
430 0
Вони дозволять контролювати територію в радіусі 2,4 кілометра.
facebook.com/ato.news
В Широкиному встановили сучасні камери, які вестимуть нагляд за околицями селища. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.
Читайте такожРозвідка зафіксувала заборонене озброєння біля 6 окупованих міст Донбасу
У відомстві повідомили, що камери встановили на 18-метрових щоглах. Вони вестимуть цілодобову панорамну зйомку, що дає змогу оглянути територію в радіусі до 2,4 кілометра.
Це обладнання дозволить в режимі реального часу цілодобово спостерігати та фіксувати обстріли з головного офісу ОБСЄ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter