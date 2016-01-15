Українська розвідка вчергове передала ОБСЄ дані про місця розміщення бойовиками "Градів"
Також у розвідці повідомляють, що впродовж доби зусилля бойовиків зосереджувались на посиленні і ротації підрозділів на Новоайдарському, Сєверодонецькому та Слов’янському напрямках.
Українська розвідка вчергове передала Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ дані про місця розміщення бойовиками ракетних систем залпового вогню "Град" на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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"Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районі Харцизьк забороненого Мінськими домовленостями озброєння – 122-мм РСЗВ “Град”", - йдеться у повідомленні.
Також у розвідці повідомляють, що впродовж доби зусилля бойовиків зосереджувались на посиленні і ротації підрозділів на Новоайдарському, Сєверодонецькому та Слов’янському напрямках; підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння та підвищенні боєздатності підрозділів; логістичному забезпеченні з’єднань і частин, а також налагодженні виробництва озброєння.
"Водночас на тимчасово окупованих територіях сходу України залишається складною криміногенна обстановка. Зокрема, у підрозділах 1 армійського корпусу (АК) відмічено збройні сутички, які пов’язані з перерозподілом зон впливу в регіоні з метою отримання протиправної матеріальної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Крім того, сказано, що у підрозділах 1 АК продовжуються факти нестатутних відносин між військовослужбовцями. На теперішній час розслідуються численні факти побиття командним складом своїх підлеглих.
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"Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. 14 січня здійснено 62 обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів, 82-мм мінометів, з них: 27 – Луганське, Зайцеве, Майорськ, Новгородське, Троїцьке (Слов’янський напрямок); 32 – Авдіївка, шахта Бутовка, Опитне, Піски, Мар’їнка (Донецький напрямок), два – Первомайське (Волноваський напрямок), один – Водяне (Маріупольський напрямок)", - наголошується у повідомленні.