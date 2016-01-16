Росія передала бойовикам близько 15 тисяч тонн боєкомплектів - Тука

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"За моїми даними, якщо взяти вибух у Сватовому, то там було знищено 3 тис. тонн боєкомплектів, то за останні півтора - два місяці збройні формування з боку Росії отримали приблизно 15 тис. тонн. Тільки боєкомлектів. І ось ми сидимо-думаємо, чому вони стріляють", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики протягом дня 28 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Крім того, у Мар'їнці Донецької області спостерігачів від ОБСЄ обстріляв снайпер бойовиків.