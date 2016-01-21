За добу в зоні АТО поранено шість українських військових

13:04, 21 січня 2016
Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено шістьох українських військових.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих українських військових не було, однак шість українських військових зазначили поранень", - сказав Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, один боєць отримав поранення.

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