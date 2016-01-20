За добу в зоні АТО поранено одного українського військового

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, один хлопець отримав поранення - під час обстрілу в Мар’їнці", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО втрат серед українських військових не було.