За добу в зоні АТО поранено одного українського військового
13:23, 20 січня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, один боєць зазнав поранення.
Внаслідок бойових дій загиблих немає / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, один хлопець отримав поранення - під час обстрілу в Мар’їнці", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО втрат серед українських військових не було.
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