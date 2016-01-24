У СЦКК заявили, що бойовики протягом місяця зривали відновлення інфраструктури на Донбасі

Про це повідомив керівник групи контролю та координації відновлювальних робіт української сторони СЦКК полковник Євген Корж.

"Завдяки тому, що був забезпечений режим "тиші", роботи здійснювалися у повному обсязі. Дефектація трьох високовольтних ЛЕП на цій ділянці відбувається навіть з невеликим випередженням", – зазначив він.

Крім того, Корж розповів, що з боку ОРДО з 19 грудня 2015 року до 15 січня 2016 року взагалі не погоджувалися будь-які заявки, чим зривалися ремонтно-відновлювальні роботи на визначених ділянках вздовж лінії зіткнення.

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Нагадаємо, що 18 січня російські інформагентства оприлюднили брехливу інформацію про нібито зірвані в той день ремонтно-відновлювальні роботи на електромережах поблизу Горлівки через нібито обстріли з боку Збройних Сил Україниє, проте ця "інформація" абсолютно не відповідала дійсності.