У Генштабі показали фото наслідків чергової провокації бойовиків у зоні АТО
Поблизу Мар'їнки представники місії ОБСЄ були обстріляні бойовиками так званої ДНР зі снайперської зброї.
Про це Генеральний штаб повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Незважаючи на всі домовленості з обох сторін, бойовики підступно відкрили вогонь по людях, які намагаються відновити газопостачання для прифронтових міст", - наголошується у повідомленні.
Зазначається, що офіцери групи цивільно-військового співробітництва вчасно помітили початок снайперської атаки та організували евакуацію присутніх людей у безпечну зону.
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"Внаслідок обстрілів було пошкоджено автомобіль наглядової місії ОБСЄ (розбито заднє скло)", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, 16 січня снайпер незаконних збройних формувань з непідконтрольної українському уряду територій окремих районів Донецької області обстріляв автомобіль патруля місії ОБСЄ.