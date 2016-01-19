У Генштабі показали фото наслідків чергової провокації бойовиків у зоні АТО

13:02, 19 січня 2016
Війна
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Поблизу Мар'їнки представники місії ОБСЄ були обстріляні бойовиками так званої ДНР зі снайперської зброї.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Про це Генеральний штаб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на всі домовленості з обох сторін, бойовики підступно відкрили вогонь по людях, які намагаються відновити газопостачання для прифронтових міст", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що офіцери групи цивільно-військового співробітництва вчасно помітили початок снайперської атаки та організували евакуацію присутніх людей у безпечну зону.

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"Внаслідок обстрілів було пошкоджено автомобіль наглядової місії ОБСЄ (розбито заднє скло)", - повідомили у Генштабі.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, 16 січня снайпер незаконних збройних формувань з непідконтрольної українському уряду територій окремих районів Донецької області обстріляв автомобіль патруля місії ОБСЄ.

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