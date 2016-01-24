У Старогнатівці бойовики накрили потужним мінометним обстрілом позиції сил АТО

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександ Мотузяник на брифінгу в Києві.

“На Донецькому напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності по всій лінії фронту, окрім району Світлодарської дуги. Важке озброєння противник не застосовував, найбільше обстрілів спостерігається в районі Донецького аеропорту”, - сказав він.

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За словами Мотузяника, в Опитному і Зайцевому українські військовослужбовці потрапили під снайперський вогонь, а на Маріупольському напрямку усі обстріли бойовиків були прицільними і мирне населення не постраждало.

Також речник АТО відзначив, що у Старогнатівці сили АТО зазнали потужного мінометного обстрілу. Крім того, режим тиші порушувався у Широкиному.