В результаті бою біля Новоселівки сили АТО відкинули бойовиків – ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

За даними групи, у районі на південний схід від Новоселівки групі бойовиків вдалося підійти на близьку дистанцію до одного з передових опорних пунктів українських військ. Розгорівся стрілецький бій, в результаті якого противник був відкинутий. Відхід бойовиків прикривався вогнем з двох одиниць 82-мм мінометів.

ІС також повідомляє, що «в районі на схід Новгородського бойовики спробували накрити щільним вогнем зі стрілецької зброї і гранатометів передові СП сил АТО, але невдало».

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«Зокрема, група піхоти противника вийшла на нейтральну смугу з боку Залізної Балки і відкрила вогонь, але була накрита вогнем сил АТО і відійшла на вихідний рубіж, відхід прикривався вогнем 82-мм мінометів і пари АГС-17», - зазначається в повідомленні.

Південніше Мар'їнки фіксувалося перегрупування підрозділів терористів на передньому краї, що прикривалося вогнем з СПГ-9 і ЗУ-23-2.

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