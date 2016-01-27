Бойовики різко збільшили кількість обстрілів, сили АТО відкривали прицільний вогонь у відповідь - штаб

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що у районі Мар’їнки по опорних пунктах ворог вів вогонь з усієї наявної зброї. Окупанти використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та навіть зенітні установки.

Крім того, неподалік Красногорівки позиції українських військ були обстріляні з гранатометів та міномета, а по українських укріпленнях біля Новгородського противник відкривав вогонь з БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів.

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Під мінометний вогонь проросійських бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО в Троїцькому та Зайцевому.

"Традиційно напружена обстановка в районі тимчасово окупованого Донецька. По наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Авдіївці та шахті Бутівка противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні штабу.

Загалом протягом минулої доби проросійські бойовики 66 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У деяких випадках сили АТО були змушені відкривати прицільний вогонь у відповідь.