Бойовики різко збільшили кількість обстрілів, сили АТО відкривали прицільний вогонь у відповідь - штаб
Протягом минулої доби кількість обстрілів бойовиками позицій сил АТО різко збільшилася.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що у районі Мар’їнки по опорних пунктах ворог вів вогонь з усієї наявної зброї. Окупанти використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та навіть зенітні установки.
Крім того, неподалік Красногорівки позиції українських військ були обстріляні з гранатометів та міномета, а по українських укріпленнях біля Новгородського противник відкривав вогонь з БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів.
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Під мінометний вогонь проросійських бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО в Троїцькому та Зайцевому.
"Традиційно напружена обстановка в районі тимчасово окупованого Донецька. По наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Авдіївці та шахті Бутівка противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні штабу.
Загалом протягом минулої доби проросійські бойовики 66 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У деяких випадках сили АТО були змушені відкривати прицільний вогонь у відповідь.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06.00 27 січня 2016 року.Протягом минулої доби кількість обстрілів бойовикам...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 26 января 2016 г.