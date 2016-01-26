З початку доби бойовики 19 разів обстрілювали позиції сил АТО

"Дев’ять разів окупанти відкривали вогонь по наших опорних пунктах в Пісках. Противник застосовував стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Працював тут і ворожий снайпер. Порушення режиму тиші зафіксовані також в районі Опитного та шахти Бутівка", - йдеться у повідомленні прес-центру.

Читайте такожБойовики ховають заборонене озброєння в окупованому Терновому - ОБСЄ

"На Світлодарській дузі, неподалік Новгородського окупанти обстріляли позиції українських воїнів з автоматичного гранатомету та БМП. По наших укріпленнях біля Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів та міномету. З початку доби проросійські найманці 19 разів обстрілювали позиції сил АТО", - наголошується у повідомленні.