За добу в зоні АТО поранені двоє українських військовослужбовців

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.

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Як повідомляв УНІАН, проросійські бандформування продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів нашої лінії оборони з різних видів зброї.

Нагадаємо, за попередню добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений.