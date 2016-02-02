За добу в зоні АТО поранені двоє українських військовослужбовців
12:48, 02 лютого 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, двоє дістали поранення.
Двоє українських військових отримали поранення / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.
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Як повідомляв УНІАН, проросійські бандформування продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів нашої лінії оборони з різних видів зброї.
Нагадаємо, за попередню добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений.
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