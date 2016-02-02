Бойовики продовжують відкривати вогонь, за добу - 56 обстрілів
Проросійські бандформування продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів лінії оборони з різних видів зброї.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Знову найнапруженішою ситуація була неподалік Горлівки та у передмістях Донецька. Противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах в Опитному, Авдіївці, Мар’їнці та шахті Бутівка. В районі Пісків ворог також вів вогонь з мінометів. Неподалік Горлівки противник використовуючи також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, дедалі частіше вдається до мінометних обстрілів українських позицій", - йдеться у повідомленні.
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"Так, наші опорні пункти в Зайцевому та Майорську 6 разів були обстріляні з мінометів калібру 120-мм, забороненого Мінськими домовленостями", - наголосили у прес-центрі.