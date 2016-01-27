НАТО створить департамент по боротьбі з російською "інформаційною зброєю" - Reuters

Про це повідомляє РБК.

Застосування військових прийомів необхідно, щоб зрозуміти наміри противника, а потім вплинути на зарубіжну аудиторію, наголошується в документі. НАТО збирається мати справу зі «стратегічним наративом, на якому будуть ґрунтуватися узгоджені висловлювання і дії, ...і який буде відповідним чином адаптовано та враховувати культурні особливості, щоб знаходити відгук у всіх аудиторій і протистояти ворожому нарративу».

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За відомостями Reuters, США виступають проти будь-якої стратегії, яка передбачала б використання чистої пропаганди, хоча за такий підхід виступають Великобританія і інші члени НАТО. Представник альянсу Оана Лунгеску сказала, що один з його основних принципів полягає в тому, що не можна боротися з пропагандою великою кількістю пропаганди.

Відповідно до пропозицій, з якими ознайомилося агентство, вивчається можливість більш швидкого розсекречення візуальної інформації, яка б підкріплювала попередження НАТО про загрозливу активність, а також збільшення активності в соціальних мережах.

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Стратегічні комунікації полягають у координації різних методів доведення інформації до ЗМІ та громадськості, а також у проведенні психологічних операцій, щоб вплинути на громадську думку і отримати підтримку певних дій і політики. За відомостями Reuters, нова комунікаційна політика альянсу може бути схвалена на його саміті у Варшаві, який відбудеться в липні 2016 року.

У минулому році Євросоюз розробив план з протидії російській пропаганді. Він був підготовлений в умовах поширення суперечливих відомостей про події на сході України, які, на думку Брюсселя, були частиною кампанії Москви з дезінформації.