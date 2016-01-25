"ЛитПолУкрбриг" досягне операційної готовності у 2017 році - міністр оборони Польщі

Як повідомляє Польське радіо, міністри оборони Литви, Польщі і України Юозас Олекас, Антоні Мацєревич і Степан Полторак взяли участь в церемонії початку функціонування спільної литовсько-польсько-української бригади у Любліні.

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«Звіти, які ми отримали, свідчать про добре пророблену роботу, добру зіграність усіх трьох батальйонів та про високу вірогідність, а можливо навіть впевненість, що ця бригада досягне операційної готовності наступного року», - сказав Мацєревич.

Він додав, що взаємодію країн у рамках бригади сприймає як «одну із основних форм нашої військової співпраці на східному фланзі НАТО».

Польський міністр підкреслив, що бригаду утворюють два члени НАТО – Польщі і Литва, а також Україна, яка перебуває «під тиском російської агресії».

Мацєревич нагадав, що бригада використовуватиметься, зокрема у миротворчих місіях ООН.

«Але ми теж розуміємо, що бригада є символом і дуже чітким сигналом для усіх, хто хоче підірвати мир в Європі. Тому ми теж надаємо великого значення якомога швидшому досягненню операційної готовності, а також діям, які здійснюються у рамках нашої співпраці», - сказав міністр оборони Польщі.

Багатонаціональна бригада створена на підставі міжнародного договору, підписаного у вересні 2014 року. Її завданнями в основному є участь у миротворчих операціях. Крім того, створення військового формування має поглибити регіональну військову співпрацю та допомогти у реформуванні Збройних сил в Україні.

Командування бригади перебуває у Любліні.