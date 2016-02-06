Бойовики готували теракт у "сірій зоні" біля Попасної (фото)

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, військовослужбовцями ЗСУ неподалік Попасної було затримано автомобіль, який пересувався в сірій зоні в районі, де проводилося розмінування та відновлення ліній електропередач.

"Слід зазначити, що роботи з розмінування та відновлення у сірій зоні проводяться лише за обопільної домовленості між сторонами конфлікту, під пильним наглядом представників СЦКК та спостерігачів ОБСЄ. В день, коли було затримано автомобіль, роботи з відновлення ЛЕП проводиться не могли, адже не було відповідного запиту. Автівка пересувалася з боку окупованої проросійськими бандформуваннями території. Проте, найбільшу зацікавленість викликав смертоносний багаж автомобіля. Так, в машині знаходилися вибухівка, засоби підриву та протитанкова міна, підготовлена для встановлення таким чином, щоб її неможливо було знешкодити", - йдеться у повідомленні.

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Очевидно, цей арсенал був підготовлений для чергової кривавої провокації з метою скомпрометувати Україну, зазначили в штабі.

"Протитанкову міну планувалося встановити під опорою ЛЕП. За пекельним замислом бойовиків на ній мали б підірватися українські сапери разом з робітниками, які б проводили відновлені роботи, а в ідеалі - представники місії ОБСЄ. В подальшому планувалося надати цій події широкого розголосу, з метою звинуватити Україну в мінування об’єктів інфраструктури та зриві Мінських домовленостей", - наголосили в прес-центрі.