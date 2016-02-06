Бойовики збільшують кількість обстрілів і провокацій - штаб АТО

Напередодні засідання робочої групи в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ щодо врегулювання ситуації на Донбасі, бойовики проросійських НЗФ збільшують кількість провокацій та обстрілів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

«По всій лінії зіткнення ворог застосовує не лише заборонену зброю та диверсійно-розвідувальні групи, а й мобільні мінометні групи, на зразок тих, що діяли у Чечні та застосовувались влітку 2014 та 2015 років», - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними штабу АТО, протягом останнього тижня терористи активно застосовували мобільні мінометні групи вночі, для обстрілу не лише укріплень українських військ, а й власних позицій, з метою подальшого звинувачення українських військовослужбовців у недотриманні Мінських домовленостей та застосуванні забороненої зброї.

Такі групи обстрілювали позиції неподалік: Горлівки - Зайцевого, Олександрівки – Мар’їнки, Красногорівки та Комінтернового – Гнутового – Талаківки.

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На цих напрямках найбільше зафіксовано застосування бойовиками 120-мм мінометів, які швидко змінювали місце дислокації на тентованих автомобілях «Урал», підкреслюється в повідомленні.