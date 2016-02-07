На Донеччині за час АТО жертвами бойових дій стали 49 дітей - поліція

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції у Донецькій області.

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Крім того, за даними поліції, внаслідок терористичної агресії з 1 тис. 198 загальноосвітніх закладів на території, підконтрольній Україні, зараз залишилося 542 школи, де навчаються 155 тисяч дітей. Решта закладів знаходиться на тимчасово окупованій території.

Через постійні обстріли та руйнування у прифронтових районах, на першій лінії вогню в області закрито 13 шкіл.