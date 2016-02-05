Жителі в зоні АТО отримають гуманітарну допомогу від ООН у $1,2 мільйона

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) за фінансової підтримки релігійного управління в Україні «Церкви Ісуса Христа святих останніх днів» надасть гуманітарну допомогу на суму 1,2 млн дол. незахищеним верствам населення, які проживають в зоні проведення Антитерористичної операції (АТО).

Про це повідомив сьогодні в УНІАН директор представництва ПРООН в Україні Янтомас Хімстра під час церемонії підписання договору між ПРООН і «Церквою Ісуса Христа».

Читайте такожДо окупованого Криму їде місія Ради Європи

«Організація Об'єднаних Націй має честь доставляти гуманітарну допомогу на дані території (непідконтрольні українській владі частини Донецької та Луганської областей - УНІАН), до яких складно отримати доступ», - сказав Хімстра. За його словами, гроші, що виділяються «Церквою Ісуса Христа», будуть використані на закупівлю санітарної та гігієнічної продукції для 10 установ, які займаються наданням допомоги незахищеним верствам населення. Це має забезпечити запас засобів санітарії та гігієни мінімум на три місяці, що допоможе надати допомогу 7 тис. нужденних. Продукція може бути відправлена в зону АТО трьома гуманітарними конвоями ООН за місяць.

«Ми дуже вдячні нашим партнерам - Програмі розвитку ООН в Україні. Вона своїми діями довела не тільки свою здатність, а й чіткість у розподілі допомоги нужденним відповідно до найвищих стандартів», - заявив під час церемонії президент релігійного управління в Україні «Церкви Ісуса Христа святих останніх днів» Володимир Лобода. За його словами, це вже другий подібний проект релігійної організації спільно з ПРООН. Загальна сума коштів, виділених «Церквою Ісуса Христа» в рамках двох проектів із надання допомоги жителям зони АТО і вимушеним переселенцям, становить 2,7 млн дол.

Заступник міністра соціальної політики з питань євроінтеграції Сергій Устименко під час церемонії повідомив, що допомога буде спрямована до 10 установ, які надають допомогу незахищеним верствам населення. Йдеться про будинки для старих, дитячі будинки, школи-інтернати, психіатричні лікарні тощо.

«Для гуманітарної допомоги, як і для соціальної допомоги в цілому, не існує таких понять, як поділ територій або підконтрольні чи непідконтрольні території. Є люди, яким необхідна посилена увага і які мають особливі потреби», - сказав Устименко. Він також відзначив, що Міністерство соціальної політики робить все можливе, щоб прискорити процедуру визнання вантажів гуманітарними. При цьому Мінсоцполітики не визначає, куди слід спрямувати допомогу. Вибір залишається за міжнародними організаціями-донорами, а визначення конкретних установ здійснюється на рівні місцевої влади.

Читайте такожВ ООН попередили про "серйозні наслідки" для мирних жителів через закриття пропускних пунктів на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, кількість ввезених в Україну гуманітарних вантажів зросла з 2013 року мінімум у 2-2,5 разу.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста залучить в 2016 році понад 64 млн дол. на гуманітарну допомогу внутрішнім переселенцям і громадянам, які залишаються в зоні проведення АТО. Зокрема, у 2016 році 13 тис. внутрішньо переміщених осіб щомісяця отримуватимуть по 500 грн допомоги. Комітет також передасть у першому кварталі 2016 року реагенти для очищення води водоканалу в місті Попасна Луганської області та надасть ремонтну техніку.