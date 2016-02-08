Муженко заявляє про готовність ЗСУ виконувати будь-які завдання в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після зустрічі із військовими аташе акредитованих в Україні дипломатичних представництв сьогодні у Києві.

«Я нещодавно перебував в зоні АТО… Були різні ситуації, ми перебували і ознайомились зі службою військовослужбовців і виконанням їхніх обов’язків на відповідних опорних пунктах», - заявив він.

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«У мене залишилось приємне враження від цього відвідування. У нас дійсно мотивований особовий склад, дійсно професійно підготовлений та готовий до виконання всіх тих завдань, які перед ним стоять», - додав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі Збройних Сил України заявили, що будуть реагувати на можливі загрози через перевірку боєготовності російських військ біля кордону з Україною. Муженко додав, що перевірка бойової готовності військ РФ пов'язана з підготовкою до навчань, які плануються на літо поточного року.