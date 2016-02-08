У Генштабі відреагували на перевірку боєздатності військ РФ біля кордону з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко після зустрічі із військовими аташе акредитованих в Україні дипломатичних представництв сьогодні у Києві.

«Дійсно, сьогодні у нас була інформація про те, що зранку сьогодні була приведено ряд частин 4-ї армії військово-космічних сил РФ у вищий ступінь бойової готовності. Поряд з тим були приведені (у вищий ступінь бойової готовності – УНІАН) ряд частин сухопутних військ і Чорноморського флоту», - заявив Муженко.

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«Мі відповідно відреагували, але перевірка бойової готовності, як заявляють росіяни, пов’язана із підготовкою до навчань, які плануються на літо поточного року. Хоча це не знімає з нас відповідного реагування на ті загрози, які можуть виникнути, в тому числі з відповідними можливими перевірками бойової готовності російських військ, які знаходяться в східних або поблизу східних кордонів України», - додав Муженко.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 8 лютого доручив провести раптову перевірку бойової готовності російських військ біля кордонів з Україною, Південний військовий округ переведено у повну бойову готовність.

Як повідомляв УНІАН, Путін доручив провести раптову перевірку боєздатності російських військ біля кордонів з Україною.