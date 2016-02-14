При відновленні обстрілів пунктів пропуску на лінії розмежування їх буде закрито
13:41, 14 лютого 2016Війна
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У штабі АТО попереджають, що у разі відновлення бойовиками обстрілів пунктів пропуску на лінії розмежування, вони будуть закриті для гарантування безпеки цивільних громадян.
Пункти пропуску знов можуть закрити \ Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожВ районі Мар'їнки внаслідок обстрілів поранені 5 українських військових"В разі активізації бойових дій в районах пунктів пропуску українська влада буде змушена їх закрити, щоб убезпечити життя мирних громадян", - сказав Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відновив роботу пункт пропуску "Мар’їнка", який був закритий через обстріли бойовиків.
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