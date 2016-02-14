У пункті пропуску "Мілове" у машині жителя Донецької області знайдені $30 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної прикордонної служби, під час перевірки автомобіля «Рено», який прямував до України, оглядовою групою в салоні автомобіля було знайдено схованку з $30 тис.

Читайте такожПрикордонники затримали жінку, яка везла бойовикам паспорти та грошіВласником грошей виявився житель Донецької області, 1971 року народження.

Транспортний засіб та гроші передано представникам фіскальної служби для прийняття правового рішення, зазначили у відомстві.