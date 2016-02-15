Прикордонникам у зоні АТО з лютого платитимуть, як і іншим військовим

13:46, 15 лютого 2016
Війна
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Цього місяця усі категорії прикордонників, що захищають зараз країну на сході, отримають надбавку, яка підніме рівень їхнього грошового забезпечення до рівня Збройних Сил та Національної гвардії.

Фото УНИАН

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

Що стосуєтьсявійськовослужбовців-прикордонників на інших ділянках, то рівень їхнього грошового забезпечення наразі прирівняний до того, який був у ЗСУ на Національної гвардії до 1 січня 2016 року, йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також нагадали, що Верховна Рада України 17 лютого планує розглянути законопроект Народного депутата України Ірини Фріз №3782, який повинен усунути диспропорцію у грошовому забезпеченні прикордонників та військовослужбовців ЗС України і Національної гвардії.   

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