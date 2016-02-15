Прикордонникам у зоні АТО з лютого платитимуть, як і іншим військовим
13:46, 15 лютого 2016Війна
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Цього місяця усі категорії прикордонників, що захищають зараз країну на сході, отримають надбавку, яка підніме рівень їхнього грошового забезпечення до рівня Збройних Сил та Національної гвардії.
Прикордонникам підвищують зарплату / УНІАН
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.
Що стосуєтьсявійськовослужбовців-прикордонників на інших ділянках, то рівень їхнього грошового забезпечення наразі прирівняний до того, який був у ЗСУ на Національної гвардії до 1 січня 2016 року, йдеться у повідомленні.
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У прес-службі також нагадали, що Верховна Рада України 17 лютого планує розглянути законопроект Народного депутата України Ірини Фріз №3782, який повинен усунути диспропорцію у грошовому забезпеченні прикордонників та військовослужбовців ЗС України і Національної гвардії.
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