Прикордонникам у зоні АТО з лютого платитимуть, як і іншим військовим

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

Що стосуєтьсявійськовослужбовців-прикордонників на інших ділянках, то рівень їхнього грошового забезпечення наразі прирівняний до того, який був у ЗСУ на Національної гвардії до 1 січня 2016 року, йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також нагадали, що Верховна Рада України 17 лютого планує розглянути законопроект Народного депутата України Ірини Фріз №3782, який повинен усунути диспропорцію у грошовому забезпеченні прикордонників та військовослужбовців ЗС України і Національної гвардії.