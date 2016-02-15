У Генштабі прокоментували затримку із виплатами "бойової тисячі" учасникам АТО

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу.

Зазначається, що наразі підготовлений новий наказ міністра оборони України (№67 від 10.02.2016) щодо виплати бойових винагород. Крім того, він уже погоджений у Міністерстві фінансів, Міністерстві праці та перебуває на погодженні в Міністерстві юстиції.

При цьому наголошується, що всі винагороди за минулі бої буде виплачено згідно з новим порядком.

Читайте такожРозміри грошових винагород в зоні АТО будуть однаковими для усіх бійців - Полторак

У Генштабі пояснили, що після погодження в Мін’юсті наказ буде оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони. Також буде підготовлено роз’яснення щодо нового порядку виплат.

Раніше УНІАН повідомляв, що цього місяця усі категорії прикордонників, що захищають зараз країну на сході, отримають надбавку, яка підніме рівень їхнього грошового забезпечення до рівня Збройних Сил та Національної гвардії.