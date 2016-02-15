У Генштабі прокоментували затримку із виплатами "бойової тисячі" учасникам АТО
Виплату бойових винагород учасникам АТО ("бойової тисячі") тимчасово призупинили через погодження нового наказу глави Міноборони.
Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу.
Зазначається, що наразі підготовлений новий наказ міністра оборони України (№67 від 10.02.2016) щодо виплати бойових винагород. Крім того, він уже погоджений у Міністерстві фінансів, Міністерстві праці та перебуває на погодженні в Міністерстві юстиції.
При цьому наголошується, що всі винагороди за минулі бої буде виплачено згідно з новим порядком.
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У Генштабі пояснили, що після погодження в Мін’юсті наказ буде оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони. Також буде підготовлено роз’яснення щодо нового порядку виплат.
- Виплати «бойової тисячі», винагороди за підбиту техніку, виконання бойового завдання скасовані? - Ні. Усі ці грошові ...Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 15 февраля 2016 г.
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