В ОБСЄ заявляють про подальше погіршення ситуації на Донбасі

Про це заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає Радіо Свобода.

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"Упродовж останнього тижня-двох ми спостерігаємо погіршення ситуації і збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Разом з тим ми спостерігаємо, що від посилення боїв цивільне населення починає більше потерпати. Ми бачимо збільшення руйнувань власності населення, руйнування інфраструктури, а також збільшення страждань населення. Йдеться про поранення та загибель у результаті боїв чи через нерозірвані міни, які залишалися після боїв", – зазначив Хуг.

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За його словами, спостерігачі СММ ОБСЄ надалі мають обмежений доступ до територій, підконтрольних бойовикам.

"Обмеження доступу нашим спостерігачам триває. Ми продовжуємо спостерігати це на територіях, непідконтрольних українським військовим. На території, підконтрольній урядовим військам, ми маємо повний доступ, як було погоджено у Мінську", – сказав Хуг.

Нагадаємо, у понеділок спостерігачі ОБСЄ також повідомили про те, що бойовики біля Комінтернового погрожували їм розстріляти машини.