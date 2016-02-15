В ОБСЄ заявили про чергові погрози обстрілу з боку бойовиків на Донбасі

На Маріупольському напрямку бойовики "ДНР" погрожували відкрити вогонь по спостерігачах місії ОБСЄ біля Комінтернового у Донецькій області. Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

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"Приблизно за 200 м від блокпосту "ДНР", розміщеному на захід від Комінтернового (23 км на схід, північний схід від Маріуполя), Спеціальна моніторингова місія побачила повалені дерева на дорозі, а також нерозірваний реактивний снаряд, що лежав поруч, неподалік від дороги. Коли представники СММ підійшли до блокпосту, то члени "ДНР" повідомили спостерігачам, що якщо ті зупиняться на дорозі знову, тоді вони почнуть по них стріляти", - зазначається у звіті.

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Нагадаємо, 16 січня бойовики зі снайперських гвинтівок обстріляли авто місії ОБСЄ біля Мар’їнки