Бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "22 рази противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО в Мар’їнці. По контрольному пункту "Мар’їнка" працював снайпер та зенітна установка ворога", - зазначили в прес-центрі.

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Також у повідомленні йдеться про те, що зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем були обстріляні позиції українських військових в Пісках, Опитному, Авдіївці, Майорську та Новгородському. "Окрім цього, по нашому опорному пункту в Зайцевому противник відкривав вогонь з міномету", - повідомили в прес-центрі.

По українських укріпленнях в Старогнатівці та Луганському проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та БМП.

"На Луганському напрямку з мінометів, стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні українські позиції неподалік Богуславського", - підсумували в прес-центрі АТО.