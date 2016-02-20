Штаб АТО зафіксував сьогодні вже 18 обстрілів бойовиків на Донеччині
Штаб АТО зафіксував у суботу вже 18 обстрілів своїх опорних пунктів з боку бойовиків у Донецькій області, на Луганщині ж зберігається тиша.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.
Зазначається, що на Луганському напрямку впродовж доби дотримувався режим тиші.
Натомість на Донецькому та Маріупольському напрямках зафіксовано 18 обстрілів незаконними збройними формуваннями позицій українських військ зі стрілецької зброї та гранатометів. З 82 мм міномета вівся обстріл в районі Гнутового.
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"Ворожі снайпери обстрілювали укріплення українських позицій поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Пісків. З протитанкової керованої ракети російські окупаційні війська намагались поцілити в опорний пункт поблизу Луганського", - сказано в повідомленні.
В районі Зайцевого та Майорська ворог застосував гранатомети та крупнокаліберний кулемет.
"Українські військовослужбовці протягом дня на провокації ворога не піддавались", - додають у штабі АТО.
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