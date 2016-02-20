Штаб АТО зафіксував сьогодні вже 18 обстрілів бойовиків на Донеччині

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Зазначається, що на Луганському напрямку впродовж доби дотримувався режим тиші.

Натомість на Донецькому та Маріупольському напрямках зафіксовано 18 обстрілів незаконними збройними формуваннями позицій українських військ зі стрілецької зброї та гранатометів. З 82 мм міномета вівся обстріл в районі Гнутового.

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"Ворожі снайпери обстрілювали укріплення українських позицій поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Пісків. З протитанкової керованої ракети російські окупаційні війська намагались поцілити в опорний пункт поблизу Луганського", - сказано в повідомленні.

В районі Зайцевого та Майорська ворог застосував гранатомети та крупнокаліберний кулемет.

"Українські військовослужбовці протягом дня на провокації ворога не піддавались", - додають у штабі АТО.

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