У Луганській області бойовики проводять активне перегрупування по всій лінії фронту - ІС

Про це повідомив народний депутат, координатор групи ІС Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Російсько-терористичні війська на Донбасі протягом останніх діб вели обстріл в основному в районі Донецька і на приморському напрямку. У той же час ІС відзначає активне перегрупування військ супротивника на Луганському напрямку (на широкій ділянці від (району) навпроти Попасної до Сизого – підрозділи і частини «2-го армійського корпусу ЛНР») на тлі фактичної відсутності спроб бойових дій з боку бойовиків на даних ділянках фронту», - зазначив він.

Тимчук додав, що активність військ противника відзначалася на ділянці на південь і південний захід від Авдіївки.

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Також бойовиками з 120-мм мінометів були обстріляні позиції сил АТО захід від селища Піски (район Невельського і південні окраїни Первомайського).

В районі Зайцевого, за повідомленням Тимчука, терористи з боку пагорбів на західній околиці Гольмівского і району північніше станції Териконна вели вогонь з трьох 82-мм мінометів 2Б9 «Васильок», з цього ж напрямку було завдано 15 вогневих ударів з 120-мм мінометів.

«На приморському напрямку (Комінтернове) дві вогневі групи бойовиків, які оперують в районі н. п. Саханка і західніше Заїченко, ведуть постійні обстріли позицій сил АТО», - підкреслив координатор групи.

За його даними, район села Чермалик і опорний пункт у цьому районі був обстріляний терористами з 82-мм мінометів з боку Набережного та закруту р. Кальміус (південніше селища), кілька разів відкривався вогонь з великокаліберних кулеметів і ЗУ-23-2.

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