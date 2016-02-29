Російські військові вивезли обладнання цементного заводу з окупованого Донбасу - розвідка

Російські військовослужбовці вивезли до РФ обладнання цементного заводу із міста Ясинувата Донецької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Зафіксовано нові факти розкрадання та вивезення з території тимчасово окупованих районів України до Росії обладнання та матеріально-технічних засобів промислових об’єктів. 27 лютого група російських військовослужбовців демонтувала та вивезла до Російської Федерації обладнання цементного заводу, розташованого у населеному пункті Ясинувата», - йдеться в повідомленні.