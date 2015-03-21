Терористи продовжують підривати залізничні колії

14:11, 21 березня 2015
Війна
1468 0

Незаконні збройні формування продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу: учора було підірвано залізничні колії у Волноваському районі та поблизу Попасної.

колея / railwayz.info

Про це повідомив на брифінгу у Києві речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожНа Луганщині підірвали залізничний міст

«Вчора бойовиками було здійснено підрив залізничних колій у Волноваському районі та поблизу Попасної», - сказав Лисенко і додав: «Однією з причин здійснення терактів є намагання бойовиків розірвати будь-яке сполучення між окупованими та вільними територіями Донецької і Луганської областей».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter