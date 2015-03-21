Терористи продовжують підривати залізничні колії

Про це повідомив на брифінгу у Києві речник АТО Андрій Лисенко.

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«Вчора бойовиками було здійснено підрив залізничних колій у Волноваському районі та поблизу Попасної», - сказав Лисенко і додав: «Однією з причин здійснення терактів є намагання бойовиків розірвати будь-яке сполучення між окупованими та вільними територіями Донецької і Луганської областей».