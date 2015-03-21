Терористи продовжують підривати залізничні колії
14:11, 21 березня 2015Війна
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Незаконні збройні формування продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу: учора було підірвано залізничні колії у Волноваському районі та поблизу Попасної.
Бойовики підірвали колії у Волноваському районі та поблизу Попасної / railwayz.info
Про це повідомив на брифінгу у Києві речник АТО Андрій Лисенко.
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«Вчора бойовиками було здійснено підрив залізничних колій у Волноваському районі та поблизу Попасної», - сказав Лисенко і додав: «Однією з причин здійснення терактів є намагання бойовиків розірвати будь-яке сполучення між окупованими та вільними територіями Донецької і Луганської областей».
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