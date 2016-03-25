Порошенко підписав указ про демобілізацію військових четвертої хвилі мобілізації

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко заявив на засіданні РНБО. "Хочу почати з дуже приємної новини для 45 тис. військовослужбовців, які у непростих умовах боронять нашу державу. Йдеться по військовослужбовців так званої четвертої хвилі мобілізації. Я підписав указ про демобілізацію військовослужбовців, призваних на службу указом від 21 липня 2014 року та указом від 14 січня 2015 року", - повідомив Петро Порошенко.

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"Цей указ про демобілізацію жодним чином не вплине на високий рівень обороноздатності держави, а також на зменшення чисельності угрупування, яке знаходиться на сході держави та біля кримського перешийку", - підкреслив президент.

Він наголосив, що "держава докладає максимум зусиль для того, щоб забезпечити Збройні сили України та інші силові підрозділи".

Глава держави також відзначив успішність кампанії з укладання контрактів з військовослужбовцями, яка ведеться значно більш високими темпами у порівнянні із минулими періодами. Президент підкреслив, що державою забезпечується достойний рівень грошового утримання військовослужбовців. Солдат отримує грошове забезпечення поза зоною АТО не менш як 7 тис. грн, а у зоні АТО – 11 тис. грн, нагадав президент.

Глава держави висловив переконання, що вже з початку цього року буде укладено близько 14 тис. контрактів з військовослужбовцями на проходження служби в українському війську.

Як повідомляв УНІАН, четверта хвиля мобілізації до лав Збройних сил України почалася у січні 2015 року і тривала 90 днів.