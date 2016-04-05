Цього року для ЗСУ закупили близько 150 одиниць озброєння і військової техніки

Цього року для Збройних Сил України закуплено та поставлено близько 150 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай на брифінгу.

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Він зазначив, що державні підприємства продовжують постачати до ЗСУ модернізоване озброєння та військову техніку.

За його словами, згідно з державним оборонним замовленням, цього року для армії закуплено та поставлено близько 150 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі новітні БТРи, 120-мм міномети, бойові броньові машини та наземні локатори.

Крім того, інформував Чернобай, до ЗСУ надійшло понад 100 одиниць автомобілів різних модифікацій та 28 тисяч боєприпасів.

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Речник констатував, що на даний час Міноборони опрацювало проект державної оборонної цільової програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року. Він повідомив, що документ пройшов розгляд і вже затверджений урядом України.

Чернобай наголосив, що з початку проведення АТО розгорнута система технічного забезпечення ЗСУ дозволила відновити понад 42,5 тис. одиниць озброєння та військової техніки. Він зауважив, що майже 40 тис. з них відновлено силами ЗСУ.