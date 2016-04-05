Ситуація на Донбасі загострилася, на ключових вузлах оборони бої ведуться цілодобово

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами вчора, у перший понеділок квітня, бойова обстановка на Донбасі знову загострилася. Противник різко збільшив кількість обстрілів наших позицій на всіх напрямках.

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Зокрема на Луганському напрямку «ворог здійснив серію провокацій в районі Станиці Луганської (всі – в темну пору доби). Окрім цього, поблизу с. Новозванівка Попаснянського району, противник застосував міномет. Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів».

«На Донецькому напрямку найгарячішими точками залишаються Зайцеве, Новгородське та Авдіївка, де окупанти активно використовують міномети. На ключових вузлах оборони, де відстань між нашими і ворожими позиціями мінімальна, бойові дії знову ведуть в цілодобовому режимі. Адже ворог не припиняє спроб розширити контрольовану територію, тримає на лінії зіткнення важке озброєння і веде щільний вогонь. Також, за інформацією ГУР МОУ, у Зайцевому поблизу школи №15 противник обладнав новий взводний опорний пункт», - додав Лисенко.

Окрім цього, за словами речника АП з питань АТО, неспокійно вчора було на Світлодарській дузі та на підступах до Донецького аеропорту. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 39 ворожих обстрілів (з них 9 мінометних).