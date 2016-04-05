У Генштабі відреагували на заяви бойовиків про початок війни в разі введення поліцейської місії ОБСЄ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер Генерального штабу Владислав Селезньов.

"Безумовно (сили АТО готові протистояти масштабним атакам бойовиків - УНІАН). У нас є відповідні плани реагування на ті виклики, які можуть виникати в рамках виконання нами завдань в межах АТО. Заяву бойовиків є голослівними. Безумовно, ми вносимо корективи в плани дій наших збройних формувань", - сказав він.

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За його словами, на минулому тижні проводилися масштабні навчання.

Селезньов підкреслив, що в рамках переговорних процесів представників провідних країн світу чітко заявляють свою проукраїнську позицію. "На сьогоднішній день в переговорному процесі абсолютно чітко всім зрозуміло, що саме українська сторона заявляє про конструктивну, адекватну і зрозумілу позицію, спрямовану на мирне врегулювання конфлікту", - додав Селезньов.

Крім того, він додав, що українські військові допомагають жителям підконтрольних силам АТО територій облаштувати побут. "Що стосується тих територій, які знаходяться під контролем сил АТО, то завдяки діяльності військово-громадських організацій, завдяки діяльності представників структур ЗСУ, надаємо допомогу жителям Донбасу. В першу чергу тим мешканцям, які знаходяться поблизу лінії розмежування, тому що саме їм складніше за всіх облаштовувати свій побут і забезпечувати свої потреби в повному обсязі", - сказав спікер Генштабу.

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Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей можливо виключно при поліпшенні ситуації з безпекою в регіоні, запровадження поліцейської місії ОБСЄ та передачі під контроль українській стороні тимчасово непідконтрольні ділянки державного кордону. При цьому глава держави зазначив, що має намір піднімати питання розміщення збройної місії ОБСЄ на Донбасі на переговорах в "нормандському форматі".

У відповідь бойовики заявили, що введення міжнародної поліцейської місії на Донбас обернеться війною.