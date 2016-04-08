На Донецькому напрямку бойовики активізувалися по всій лінії розмежування - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Донецькому напрямку минулої доби було 54 обстріли, причому кожен четвертий - з важкого озброєння, що підлягає відведенню від лінії розмежування згідно з Мінськими угодами. Окупанти активізувалися по всьому фронту, проте найгарячіше вчора було в Авдіївці, де бойові дії тривають цілодобово. Сили АТО неодноразово й успішно відкривали вогонь у відповідь, щоб припинили агресивні дії ворога", - сказав Лисенко.

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За його словами, також противник зосередився у районі Ясинуватої, Яковлівки, Мінерального і веде вогонь звідти, намагаючись захопити промзону Авдіївки, й у разі успіху, продовжити наступ далі.

«Проте ці підступні плани щодня зазнають невдачі: лінія фронту залишається незмінною. Попри це, ворог продовжує підтягувати на передову живу силу та технічне оснащення», - наголосив Лисенко.

За його словами, неспокійно вчора було і на інших вузлах оборони – Світлодарській дузі, передмістях Горлівки та Донецькому аеропорту. Противник, які раніше, тримає на передовій міномети та БМП й активно їх застосовує.

На Маріупольському напрямку всі ворожі обстріли відбулися вже ввечері, після заходу сонця. У Мар’їнці по українських позиціях неодноразово відкривали вогонь ворожі снайпери. У Новотроїцькому ворог двічі застосував САУ «Гвоздика». У Павлополі відбулося 3 мінометних обстріли з боку НЗФ. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку бойовики 16 разів обстріляли опорні пункти ЗСУ.

Разом із тим на Луганському напрямку вчора противник тричі порушив режим тиші. Ворожі обстріли відбулися в районі Станиці Луганської, Трьохізбенки та в передмісті Попасної.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики минулої доби 70 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, загинув один український військовий, 12 отримали поранення.