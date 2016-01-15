Бойовики за день 17 разів обстріляли сили АТО: найгарячіше було біля Донецька - штаб

Всі епізоди порушення бойовиками режиму "повної тиші" зафіксовані біля тимчасово окупованого Донецька та на Горлівсько-Світлодарській дузі. Зокрема, найбільше обстрілів загарбники здійснили по українських позиціях в районі Мар’їнки. Там вони застосовували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

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Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, відзначаючи, що сьогодні ситуація в зоні проведення АТО суттєво покращилась.

По опорних пунктах сил АТО біля Пісків, Опитного та південніше Авдіївки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Працював там і ворожий снайпер.

"Північніше Горлівки кремлівські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї н.п. Новгородське, з автоматичних станкових гранатометів – Майорськ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в бік українських воїнів, які несуть службу неподалік Луганського, бойовики відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Неподалік Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей, окупанти застосовували станковий протитанковий гранатомет, поінформували в штабі АТО.