Впродовж дня бойовики вже 35 разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину 9 квітня, зокрема, вони нанесли 6 прицільних вогневих ударів з мінометів по Широкиному та 5 по Авдіївці.

"Під вогонь ворога з озброєння меншого калібру потрапили позиції українських захисників у Опитному, Луганському, Невельському та Пісках", - -сказано в повідомленні.

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На іншому напрямку бойовики використовували тактику неприцільного вогню.

"Обстрілюючи українські опорні пункти із кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї в районах Майорська, Верхньоторецького та Новоселівки ворожі розвідувально-диверсійні групи стріляли хаотично намагаючись виявити слабкі місця сил АТО", - повідомляє штаб АТО.

Зазначається, що за вказаний період військовослужбовці ЗСУ змушені були декілька разів відкривати вогонь у відповідь аби утримати свої позиції та зупинити ворога.

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