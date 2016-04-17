В зоні АТО бойовики зменшили кількість обстрілів - штаб АТО
Бойовики застосовували для обстрілу позицій сил АТО протитанкові ракетні комплекси, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.
Бойовики на Донбасі сьогодні зменшили кількість обстрілу позицій українських військ.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.
"Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції, у порівнянні з попередніми днями, дещо стабілізувалася. Виконавці кремлівського плану із завоювання Донбасу застосовували зброю проти українських воїнів 19 разів", - поінформували у штабі.
"Ранок у Луганській області почалося з вогневого удару по захисникам Кримського напрямку Фрунзе. Саме тут ворогом був здійснений прицільний вогневий удар з мінометів калібру 82 мм. Після відкриття нашими бійцями вогню у відповідь з АГС обстріл припинилися", - наголошується в повідомленні.
За даними штабу, на інших ділянках фронту бойовики використовували для обстрілу протитанкові ракетні комплекси, кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю, зокрема, в Луганському, Авдіївці, Широкіном, Старогнатовці, Ленінському, шахті Бутівка, а також в Мар'їнці.
Користуючись зменшенням кількості обстрілу в зоні АТО, підрозділи Збройних сил України поповнюють боєприпаси та майно, відновлюють військову техніку.
Також у ці вихідні групи цивільно-військового співробітництва силами ремонтних бригад відновили постачання води до району Зайцевого. Завтра роботи з надання допомоги місцевому населенню з газо - та електропостачання плануються на інших напрямках.
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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби терористи 50 разів відкривали вогонь по опорним пунктам Збройних сил України, один український військовий загинув і троє отримали поранення.