Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку - штаб

Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, у зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається складною, проте контрольованою українськими військовослужбовцями.

За день, який минає, зафіксовано 24 ворожі обстріли, 5 з яких - неприцільні.

У штабі зазначили, що російські найманці вели вогонь з мінометів по Авдіївці.

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«Підсилюючи інтенсивність обстрілів українських позицій, ворог активно використовував кулемети великого калібру, гранатомети і стрілецьку зброю. Всього в промисловій зоні режим тиші бойовиками був порушений 7 разів», - повідомили в штабі.

Також в напрямку Березового зміцнення Збройних сил України обстріляли ворожі снайпери.

Крім того, обстріли по силам АТО було зафіксовано в районах Гранітного, Станиці Луганської, Попасної, Новотроїцького, Луганського і Мар'їнки.

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У відповідь вогонь бійці Збройних сил України сьогодні не відкривали. Незважаючи на зменшення кількості обстрілів порівняно з початком тижня, сили АТО не знижують пильність і готові до різких змін обстановки, заззначили в штабі.