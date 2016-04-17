За добу у зоні АТО загинув один український військовий, троє отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожБойовики на Донецькому напрямку різко збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і ще троє наших бійців були поранені", - сказав Олександр Мотузяник.

Минулої доби терористи 50 разів відкривали вогонь по опорним пунктам Збройних сил України

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовий отримав поранення в результаті обстрілу українських позицій під Авдіївкою.