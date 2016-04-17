За добу у зоні АТО загинув один український військовий, троє отримали поранення
13:21, 17 квітня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув і троє отримали поранення.
За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув \ Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожБойовики на Донецькому напрямку різко збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і ще троє наших бійців були поранені", - сказав Олександр Мотузяник.
Минулої доби терористи 50 разів відкривали вогонь по опорним пунктам Збройних сил України
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовий отримав поранення в результаті обстрілу українських позицій під Авдіївкою.
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