Росія почала постачати бойовикам на Донбас автомобільну спецтехніку - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

"Російською стороною 18 квітня через закритий пункт пропуску "Довжанський" розпочато несанкціоноване постачання на територію окремих районів Донецької та Луганської областей великої партії (понад 100 одиниць) спеціальної автомобільної техніки нібито для потреб так званого "міністерства надзвичайних ситуацій сепаратистського квазідержавного утворення", - зазначив він.

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За словами Слободяна, йдеться про пожежні автомобілі, автоцистерни, аварійно-рятувальні машини.

Також він додав, що Росія планує завершити постачання цієї спецтехніки до 28 квітня.