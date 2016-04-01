До Харцизька, Краснодона та Луганська з РФ прибули ешелони з військовою технікою – розвідка
13:37, 01 квітня 2016Війна
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До Харцизька, Краснодона та Луганська з РФ прибули ешелони з військовою технікою, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами для потреб 1 та 2 АК.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному сайті.
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Зокрема, до Харцизька прибув ешелон з військовою технікою (4 МТ-ЛБ, 10 вантажних автомобілів), паливно-мастильні матеріали (120 тонн) та запасні частини для танків (три вагони), до Краснодона – ешелон з паливно-мастильними матеріалами (240 тонн), до Луганська – 15 танків (на тралах) та 7 вантажних автомобілів з боєприпасами.
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